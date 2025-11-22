Riddara Econ: la pick-up eléctrica que busca liderar la movilidad sostenible en Costa Rica

La familia eléctrica de Veinsa Motors crece en Costa Rica con la llegada de la nueva Riddara Econ, una pick-up 4x2 que quiere convertirse en la aliada perfecta para quienes necesitan fuerza para el trabajo… pero también ganas de escaparse a la aventura el fin de semana. Desde su ingreso al país hace poco más de un año, Riddara ha ido ganando espacio, y esta nueva integrante apunta a reforzar aún más esa tendencia.

La Econ viene cargada de músculo: soporta 1.115 kg, entrega 241 hp de potencia y ofrece una autonomía que alcanza los 373 km por carga. Y si lo suyo es remolcar, esta pick-up no se achica: puede arrastrar hasta 2.500 kg, con tracción trasera que la hace sentirse cómoda en distintos terrenos.

Veinsa Motors, con más de 65 años de experiencia en el mundo automotriz, respalda la llegada de este modelo que combina potencia, eficiencia y un guiño al futuro: más movilidad eléctrica y opciones sostenibles para el trabajo y el día a día en Costa Rica.

Una pick-up hecha para quienes quieren hacer de todo… y que además quieren hacerlo sin gasolina.