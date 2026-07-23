Restaurante y Hotel Doña Tina ofrece gastronomía típica en Bagaces

El Restaurante y Hotel Doña Tina, ubicado en Bagaces, Guanacaste, se posiciona como una opción para quienes buscan disfrutar de la gastronomía tradicional costarricense y conocer los atractivos turísticos de la zona. El lugar ofrece servicio de hospedaje, desayunos, almuerzos y cenas, además de atención para grupos con horarios especiales mediante reservación.

La experiencia se complementa con los servicios de Bagaway Adventures Tours, agencia que organiza el transporte, hospedaje y recorridos turísticos para visitantes nacionales y extranjeros. Sus encargados destacan que los viajeros pueden coordinar todo su itinerario, incluso si no cuentan con vehículo propio, para recorrer los principales destinos de Bagaces y Guanacaste.



Entre los principales atractivos del restaurante sobresalen los platillos preparados al fogón de leña, como la gallina achotada, las tortillas palmeadas y otras recetas típicas de la cocina criolla. Además, el establecimiento organiza presentaciones de bailes folclóricos y actividades para grupos, ofreciendo una experiencia que resalta las tradiciones y la cultura guanacasteca.