Resistencia a la insulina: ¿puede la suplementación marcar la diferencia?

La resistencia a la insulina se ha convertido en un problema de salud pública cada vez más frecuente. Esta condición ocurre cuando las células del cuerpo dejan de responder de manera eficiente a la insulina, la hormona encargada de regular los niveles de glucosa en sangre. Factores como el sedentarismo, las dietas altas en azúcares, el sobrepeso, la falta de sueño y el estrés crónico han favorecido su aumento en la población.

Si bien la alimentación balanceada y la práctica regular de ejercicio son los pilares principales para mejorar la sensibilidad a la insulina, en los últimos años la ciencia ha puesto la mirada en la suplementación como un aliado complementario.



Entre los suplementos más estudiados destacan:



• Ácido alfa lipoico: ha demostrado reducir los niveles de glucosa en ayunas y mejorar marcadores sanguíneos como la hemoglobina glicosilada y el índice HOMA, indicadores utilizados por los médicos para diagnosticar resistencia a la insulina.



• Vinagre de manzana: si se combina con una alimentación rica en vegetales y fibra, tomado antes de comer y acompañado de actividad física después de la comida, ayuda a disminuir los picos de glicemia.



• Magnesio: junto con el ácido alfa lipoico, potencia la mejora en la sensibilidad a la insulina y puede contribuir a la prevención.



• Resveratrol: este antioxidante protege a las células del daño oxidativo, reduce la inflamación y favorece una mejor respuesta a la insulina.



• Omega 3: como ácido graso esencial, fortalece la membrana celular y mejora la capacidad de las células para responder a la insulina.



Para quienes presentan factores de riesgo, como antecedentes familiares de diabetes, obesidad o síndrome de ovario poliquístico, los expertos recomiendan mantener hábitos saludables como primera línea de defensa: incrementar el consumo de fibra, realizar ejercicio de forma regular, mejorar la calidad del sueño y, bajo supervisión profesional, considerar la suplementación con opciones como el picolinato de cromo y el vinagre de manzana antes de las comidas para ayudar a regular los picos de glucosa.