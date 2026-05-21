Nacional
Relajarse con una taza de té ya es hábito para muchos ticos
El 59% de los consumidores en Costa Rica toma té por las noches, en medio de un crecimiento sostenido de esta categoría en el país.
El consumo de té en Costa Rica atraviesa uno de sus mejores momentos. Este producto representa ya el 18% del total de bebidas calientes consumidas en el país, reflejando un cambio importante en los hábitos de los costarricenses.
El estudio Hábitos y Actitudes para Bebidas Calientes 2026 revela que el principal momento de consumo del té ocurre antes de dormir. Un 59% de los consumidores costarricenses asegura tomarlo en la noche, buscando calma y relajación más que energía.
La marca ManzaTé reportó los mejores indicadores de su historia, alcanzando un Top of Mind del 78.6%, lo que significa que ocho de cada 10 ticos piensan primero en esta marca al hablar de té.