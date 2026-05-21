Relajarse con una taza de té ya es hábito para muchos ticos

El consumo de té en Costa Rica atraviesa uno de sus mejores momentos. Este producto representa ya el 18% del total de bebidas calientes consumidas en el país, reflejando un cambio importante en los hábitos de los costarricenses.

El estudio Hábitos y Actitudes para Bebidas Calientes 2026 revela que el principal momento de consumo del té ocurre antes de dormir. Un 59% de los consumidores costarricenses asegura tomarlo en la noche, buscando calma y relajación más que energía.

La marca ManzaTé reportó los mejores indicadores de su historia, alcanzando un Top of Mind del 78.6%, lo que significa que ocho de cada 10 ticos piensan primero en esta marca al hablar de té.