EN VIVO
Clock

de HS

Nacional

Regreso a clases: guía completa para equipar a estudiantes de todas las edades

Almacenes El Rey reúne, en combos, los materiales esenciales que suelen pedir las listas escolares de cada nivel.

Por Teletica.com Redacción 22 de enero de 2026, 12:20 PM

El regreso a clases ya asoma en el calendario y, con él, la necesidad de volver a organizar mochilas, cuadernos y cartucheras. Para ese momento que se repite cada año, Almacenes El Rey presenta una propuesta amplia de útiles escolares pensada para distintas edades, gustos y presupuestos, desde los primeros grados hasta la universidad.

La oferta busca equilibrar calidad, funcionalidad y tendencias. “Tenemos los mejores consejos y una gran variedad para que las personas consigan útiles de calidad, con tendencia y colores para todas las edades”, explicó Carolina Carballo, Gerente de Mercadeo de Almacenes El Rey.

En mochilas y bultos, el abanico va desde licencias populares como Super Mario, Minecraft, Kuromi, Dragon Ball, Stitch y Sonic, hasta diseños más sobrios en colores lisos, dirigidos a estudiantes de colegio, universitarios o niños de grados superiores que prefieren opciones básicas. También destacan las mochilas con rueditas y lonchera incorporada, concebidas para reducir el peso en la espalda y aportar mayor comodidad y seguridad.

Almacenes El Rey también ofrece productos de su marca propia Royal School, desarrollada pensando en la economía de las familias costarricenses. Estas opciones son más accesibles, de excelente calidad e incluyen materiales impermeables y resistentes para las distintas necesidades escolares.

Loncheras de distintos tamaños, impermeables en su interior, cartucheras, cucharas temáticas para los más pequeños y paquetes completos forman parte del surtido. Para quienes buscan ahorrar tiempo, el almacén ofrece combos listos para llevar, con hasta 12 productos esenciales —cuadernos, colores y materiales para materias como ciencias, matemáticas y música— que incluyen marcas reconocidas como como Faber-Castell y MAP.

El regreso a clases suele venir acompañado de listas largas, prisas y comparaciones de precios; en ese contexto, la propuesta de Almacenes El Rey busca ordenar la tarea y reducir el tiempo que las familias dedican a la compra de útiles escolares. Las personas pueden seguir las novedades en redes sociales como El Rey Costa Rica, visitar cualquiera de los 18 puntos de venta o comprar en línea a través de www.almaceneselrey.com.

Contenido Patrocinado

Tags
Más notas