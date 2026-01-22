Regreso a clases: guía completa para equipar a estudiantes de todas las edades

El regreso a clases ya asoma en el calendario y, con él, la necesidad de volver a organizar mochilas, cuadernos y cartucheras. Para ese momento que se repite cada año, Almacenes El Rey presenta una propuesta amplia de útiles escolares pensada para distintas edades, gustos y presupuestos, desde los primeros grados hasta la universidad.

La oferta busca equilibrar calidad, funcionalidad y tendencias. “Tenemos los mejores consejos y una gran variedad para que las personas consigan útiles de calidad, con tendencia y colores para todas las edades”, explicó Carolina Carballo, Gerente de Mercadeo de Almacenes El Rey.

En mochilas y bultos, el abanico va desde licencias populares como Super Mario, Minecraft, Kuromi, Dragon Ball, Stitch y Sonic, hasta diseños más sobrios en colores lisos, dirigidos a estudiantes de colegio, universitarios o niños de grados superiores que prefieren opciones básicas. También destacan las mochilas con rueditas y lonchera incorporada, concebidas para reducir el peso en la espalda y aportar mayor comodidad y seguridad.

Almacenes El Rey también ofrece productos de su marca propia Royal School, desarrollada pensando en la economía de las familias costarricenses. Estas opciones son más accesibles, de excelente calidad e incluyen materiales impermeables y resistentes para las distintas necesidades escolares.



Loncheras de distintos tamaños, impermeables en su interior, cartucheras, cucharas temáticas para los más pequeños y paquetes completos forman parte del surtido. Para quienes buscan ahorrar tiempo, el almacén ofrece combos listos para llevar, con hasta 12 productos esenciales —cuadernos, colores y materiales para materias como ciencias, matemáticas y música— que incluyen marcas reconocidas como como Faber-Castell y MAP.



El regreso a clases suele venir acompañado de listas largas, prisas y comparaciones de precios; en ese contexto, la propuesta de Almacenes El Rey busca ordenar la tarea y reducir el tiempo que las familias dedican a la compra de útiles escolares. Las personas pueden seguir las novedades en redes sociales como El Rey Costa Rica, visitar cualquiera de los 18 puntos de venta o comprar en línea a través de www.almaceneselrey.com.