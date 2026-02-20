Rápidos y nutritivos: muffins salados que facilitan la lonchera

En Meriendas Masters preparamos muffins salados, una alternativa práctica y nutritiva pensada para facilitar la rutina diaria de los padres de familia (ver video adjunto).

Para esta receta utilizamos ingredientes sencillos: un huevo (puede ser una unidad para cada niño), mortadela boloña marca La Granja y una rebanada de queso tipo americano Dos Pinos. Se coloca un huevo, una mortadela boloña y una rebanada de queso tipo americano, se mezclan bien y la preparación está lista. Una vez que tenga la mezcla, se vierte en moldes de silicón, aunque se pueden utilizar otros tipos y tamaños, y se sirve la porción según la capacidad del molde.



Los muffins pueden hornearse o prepararse en una olla de aire. Se cocinan aproximadamente durante 10 minutos y quedan listos. El tamaño dependerá del molde y de la cantidad de mezcla que se agregue.



Además de ser nutritiva, la presentación es clave. La idea no es solamente que el alimento tenga proteína, calcio y nutrientes importantes, sino que también se vea agradable, ya que todo entra por los ojos. Una buena presentación ayuda a que los niños lo consuman al 100% y lo disfruten incluso al compartir con sus compañeros.



Se puede acompañar con una bebida, como té de melocotón con poca cantidad de azúcar, fibra prebiótica y vitamina C, que apoya el sistema inmunológico. También se pueden incluir galletitas Rush para completar la alimentación.



Así, en solo unos 10 minutos, se obtiene un muffin salado con huevo, mortadela boloña y queso tipo americano, una merienda práctica, rica en proteína, calcio y nutrientes esenciales para cubrir las necesidades diarias de los más pequeños.