¿Quiere viajar sin descuidar sus finanzas? BAC tiene herramientas para lograrlo

Para quienes disfrutan viajar, recibir el salario a través de BAC Credomatic abre la puerta a una serie de beneficios que van más allá de la gestión cotidiana del dinero. A través de sus herramientas digitales, los clientes pueden organizar mejor sus finanzas y también prepararse con mayor facilidad para cumplir metas como un viaje, optimizando pagos y administrando sus recursos de forma estratégica.

La campaña “Yo sí sé” busca que los usuarios conozcan y aprovechen al máximo las ventajas disponibles, incluyendo aquellas enfocadas en experiencias fuera del país. Entre ellas destacan facilidades específicas para viajar, como opciones de financiamiento accesible y plataformas que permiten organizar escapadas sin comprometer la estabilidad financiera, integrando el ocio dentro de una planificación responsable.



Iniciativas como “Mi Viaje, un beneficio BAC” ofrecen alternativas como Tasa Cero en paquetes turísticos, lo que permite a los clientes distribuir el costo de sus viajes en el tiempo. Estos beneficios se complementan con otros aliados y promociones disponibles en la plataforma Mipromo.

