¿Qué tienen en común un robot, un micrófono de colores y Taylor Swift?

<div itemscope itemtype="https://schema.org/VideoObject" style="position:relative;padding-bottom:56.25%;"><meta itemprop="name" content="tec toc 1 mayo"><meta itemprop="description" content="tec toc 1 mayo"><meta itemprop="uploadDate" content="2026-05-02T01:27:11.000Z"><meta itemprop="thumbnailUrl" content="https://s2.dmcdn.net/v/aqgkW1fzLByvqa6Tp/x180"><meta itemprop="duration" content="P128S"><meta itemprop="embedUrl" content="https://geo.dailymotion.com/player/xiqhk.html?video=xa7taxs"><iframe frameborder="0" width="100%" height="100%" style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://geo.dailymotion.com/player/xiqhk.html?video=xa7taxs" allowfullscreen allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; web-share" title="Dailymotion video player – tec toc 1 mayo"></iframe></div>Hasta hace poco, sonaba a ciencia ficción. Pero Sony acaba de presentar un robot capaz no solo de jugar ping pong, sino de ganarle a un humano. Se llama Ace, y su secreto está en la velocidad: lee el efecto de la pelota en milisegundos, anticipa trayectorias y posiciona la pala en el ángulo exacto para devolver cada golpe con precisión quirúrgica. Todo en tiempo real. Ya ha derrotado a jugadores experimentados y, aunque existen rivales por encima de su nivel, sigue siendo un reto difícil de ignorar.

Del otro lado del espectro tecnológico, DJI presentó el Mic Mini 2, un micrófono inalámbrico de apenas 11 gramos con una novedad tan práctica como llamativa: cubiertas magnéticas intercambiables en distintos colores para combinarlo con cualquier atuendo. Pero no es solo estética. El dispositivo incluye tres preajustes de tono de voz, cancelación de ruido en dos niveles y conexión simultánea para varios dispositivos. Un accesorio pequeño, liviano y pensado para creadores de contenido que no quieren sacrificar estilo por calidad.

Y si de protegerse de la tecnología se trata, Taylor Swift da un paso inédito en el mundo legal: su equipo presentó tres solicitudes ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos para proteger su voz, su imagen y su estilo ante el avance de la inteligencia artificial. Dos corresponden a fragmentos de audio; la tercera es una imagen suya sobre el escenario, con guitarra y traje brillante.

¿La razón? El copyright tradicional no cubre elementos como la forma de hablar o la estética personal, y buscan actuar antes de que una IA los replique con suficiente parecido como para confundir al público.