¿Qué suplemento necesita realmente? La importancia de una asesoría profesional

Los suplementos nutricionales se han convertido en aliados cada vez más populares para quienes buscan mejorar su bienestar, aumentar su energía o atender necesidades específicas de salud.

Sin embargo, expertos advierten que no todos los productos funcionan de la misma manera en todas las personas, por lo que una adecuada asesoría profesional es fundamental antes de iniciar cualquier suplementación.

La asesora en suplementación y productos naturales, Catalina Soto, explicó que factores como enfermedades crónicas, tratamientos médicos, hábitos de vida y objetivos personales deben analizarse antes de recomendar un producto.

Como ejemplo, mencionó la caída del cabello, una condición que puede estar relacionada con estrés, ansiedad, cambios hormonales o deficiencias nutricionales. En estos casos, suplementos específicos pueden contribuir al bienestar capilar, pero siempre después de identificar la causa que origina el problema.

La salud cardiovascular y digestiva también forman parte de las consultas más frecuentes en las macrobióticas. Productos como los ácidos grasos Omega 3 pueden apoyar el control de grasas en sangre, mientras que enzimas digestivas derivadas de la papaya pueden favorecer la digestión y la absorción de nutrientes.

No obstante, Soto enfatizó que la asesoría especializada no sustituye la valoración médica ni los exámenes clínicos. La recomendación es acudir a profesionales capacitados que puedan orientar a cada persona de manera individual y responsable, garantizando así una suplementación acorde con sus necesidades reales.