¿Qué hace que una toalla sanitaria sea más cómoda y absorbente?

Durante la menstruación, la comodidad y la seguridad son aspectos fundamentales para millones de mujeres. Con ese objetivo, Saba presentó las características de sus líneas Invisible y Ultra Invisible, dos opciones que, pese a su diseño delgado, incorporan tecnologías de absorción desarrolladas para ofrecer protección, controlar la humedad y adaptarse al movimiento del cuerpo.

Uno de los principales mitos es que una toalla sanitaria debe ser gruesa para brindar una buena absorción. Sin embargo, la línea Saba Invisible cuenta con la tecnología InstaAbsorb Pro, un centro de absorción inmediata conectado a canales Smart Protect, que distribuyen el flujo de forma eficiente para mantener una mayor sensación de sequedad durante el periodo, según explicó Bianca Villalobos, gerente de marca de Saba.



Por su parte, Saba Ultra Invisible incorpora un centro Ultra Absorb, capaz de absorber el flujo hasta dos veces más rápido, además de una cubierta ultrasuave diseñada para ofrecer una sensación más cómoda al contacto con la piel. Esta línea está disponible en versiones regular y larga, para adaptarse a las diferentes necesidades de protección.



La vocera destacó que el desarrollo de estos productos busca responder a las necesidades reales de las personas menstruantes, permitiéndoles sentirse seguras y cómodas durante sus actividades diarias. Además de reducir la preocupación por posibles derrames o marcas en la ropa, la marca asegura que la innovación en absorción y comodidad contribuye a que las usuarias vivan su periodo con mayor libertad y confianza, ayudando también a romper los tabúes que aún existen alrededor de la menstruación.