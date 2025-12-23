Qué es el colostrum y por qué cada vez más personas lo usan para fortalecer su salud

El colostrum, conocido también como calostro bovino, es la primera leche que produce la vaca después del parto. Se trata de una leche inmadura que se genera dentro de las primeras 24 a 48 horas, e incluso hasta 72 horas postparto, un proceso natural que ocurre en todos los mamíferos.

Esta primera “lechita” se caracteriza por ser alta en proteínas, especialmente inmunoglobulinas, lo que la convierte en una fuente muy rica a nivel inmunológico. En la naturaleza, esta es la primera inmunidad que la madre le transmite al ternero. Al aislar estos compuestos y ofrecerlos en forma de suplemento, se obtienen múltiples beneficios para quienes lo consumen.



Entre las razones más comunes para utilizar colostrum está el fortalecimiento del sistema inmune. Además de inmunoglobulinas, contiene péptidos ricos en prolina, que funcionan como un antibacteriano natural más selectivo, capaz de disminuir microorganismos potencialmente dañinos sin afectar toda la microbiota, a diferencia de los antibióticos tradicionales.



También es rico en lactoferritina, un componente clave para fortalecer la mucosa intestinal y mejorar las uniones estrechas del intestino. Esto ayuda a mantener la impermeabilidad intestinal, fundamental para una buena respuesta inmunológica, reducir enfermedades recurrentes y mejorar el bienestar general.



En el ámbito deportivo, el colostrum ha sido ampliamente estudiado por su aporte en la recuperación muscular y el rendimiento físico. Los atletas de alto rendimiento, personas que entrenan a alta intensidad o realizan sesiones prolongadas como maratonistas, ciclistas o ultramaratonistas, suelen experimentar una “ventana inmunológica” tras el ejercicio intenso. El colostrum no solo favorece la recuperación muscular y la síntesis de músculo gracias a sus factores de crecimiento, también ayuda a reducir el impacto de esa ventana inmunológica en la salud.



Cabe recordar que aproximadamente el 70% del sistema inmune está en el intestino. Cuando este órgano está inflamado o permeable, permite el paso de sustancias que no deberían llegar al torrente sanguíneo, activando de forma constante el sistema inmune y generando un estado de inflamación crónica de bajo grado. El colostrum contribuye a fortalecer la mucosa intestinal y a “sellar” nuevamente esas paredes, devolviendo la impermeabilidad necesaria.

Por sus múltiples beneficios, el colostrum se posiciona como un suplemento integral que apoya la salud desde el intestino, fortalece las defensas y contribuye al bienestar general cuando se utiliza de forma responsable.