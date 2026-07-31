Puesto de la UACA brinda atención médica gratuita a los romeros

Cada año, entre dos y tres millones de personas participan en la romería hacia la Basílica de los Ángeles, un recorrido en el que muchos peregrinos requieren atención médica debido al esfuerzo físico. Para atender estas emergencias, el puesto de asistencia de la UACA, ubicado en Calle Vieja de Tres Ríos, brinda servicios gratuitos a quienes lo necesiten durante la caminata.

El centro de atención, situado diagonal al Walmart, recibe entre 700 y 1.000 romeros por edición. Según explicó el doctor Gabriel Madriz, regente del puesto, el equipo mantiene el compromiso de ofrecer atención con profesionales en medicina, enfermería y estudiantes de ambas carreras, quienes realizan una valoración inicial con toma de signos vitales, presión arterial, oximetría e historia clínica antes de que el paciente sea atendido por un médico o un profesional en enfermería.



Además de la atención médica, el puesto cuenta con un área de masajes terapéuticos para aliviar la fatiga muscular, uno de los padecimientos más frecuentes entre los romeros. Dolores en piernas, plantas de los pies y contracturas forman parte de las consultas habituales, especialmente en personas que recorren largas distancias desde provincias como Guanacaste, Limón, Puntarenas y Alajuela.



Los organizadores hicieron un llamado a los peregrinos para que no duden en acercarse si presentan molestias durante el recorrido.