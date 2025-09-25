¿Puedo bajar de peso si ayuno sin ejercicio? Conozca los mitos que rodean esta práctica

El ayuno ha dejado de ser una moda pasajera para convertirse en una de las estrategias nutricionales más comentadas en los últimos años. Pero, ¿qué tanto de lo que se dice es cierto y qué es mito? Aquí evacuamos las dudas más comunes sobre este tema (ver video adjunto).

Mito o verdad: ¿Ayunar siempre provoca desmayos o mareos?

Mito. Si se realiza de forma adecuada, con una correcta regulación de la sal y la presión arterial, no debería provocar mareos. Sin embargo, si no se hace bien, sí puede generar estos síntomas.



Mito o verdad: ¿Al ayunar el cuerpo entra en “modo de supervivencia” y guarda más grasa?

Mito. Estudios han demostrado lo contrario. Personas que consumieron la misma cantidad de calorías en un período de 8 horas (16/8) redujeron más grasa corporal y aumentaron masa muscular en comparación con quienes comieron durante todo el día.



Mito o verdad: ¿El ayuno causa daños permanentes en el estómago?

Mito. La inflamación que algunas personas experimentan no proviene del ayuno, sino de condiciones previas, como el sobrecrecimiento bacteriano (SIBO) o fermentación de carbohidratos.



Mito o verdad: ¿Los adultos mayores no deberían practicar ayuno?

Mito. Solo deben evitarlo quienes tienen un índice de masa corporal por debajo de 18.5. De lo contrario, puede ser beneficioso, especialmente para la función cerebral.



Mito o verdad: ¿Si ayuna puede comer lo que quiera en la ventana de comida?

Mito. Es necesario mantener una estrategia alimenticia equilibrada. De lo contrario, se pierden los beneficios alcanzados durante el ayuno.



Mito o verdad: ¿El ayuno intermitente funciona igual en hombres y mujeres?

Mito. Aunque ambos pueden beneficiarse, las mujeres requieren ajustes según su etapa:

• Época fértil o perimenopausia: no se recomienda hacerlo todos los días.

• Premenopausia sin planes de embarazo: se puede practicar con mayor frecuencia.

• Menopausia: se puede realizar diariamente.

En los hombres, al no tener ciclos hormonales, funciona con mayor regularidad.



Mito o verdad: ¿El ayuno garantiza bajar de peso sin necesidad de hacer ejercicio?

Mito. El sobrepeso es un problema complejo. Sin hábitos como dormir bien, ejercitarse, recibir sol y mantener un entorno saludable, el ayuno por sí solo no asegura resultados.



El ayuno puede ser una herramienta valiosa para la salud, siempre y cuando se practique de forma adecuada y acompañada de buenos hábitos de vida.