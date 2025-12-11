Proyecto agrícola de estudiantes del Colegio Don Bosco gana reconocimiento internacional

Estudiantes de quinto y sexto año del Colegio Técnico Profesional Don Bosco crearon una estación que podría ayudarle especialmente a los agricultores.

Junto a su tutor, durante varios meses, trabajaron para tener listo este proyecto.

Se coloca en la tierra y desde ahí la estación envía información valiosa entre otra para la siembra o cuidados de productos.

Con este proyecto ganaron a nivel nacional y lo llevaron a un evento en Panamá, donde también fueron ganadores.

Los estudiantes esperan que su proyecto pueda recibir más apoyo para ampliarlo y que esté al alcance de muchas personas.

