Nacional
Proyecto agrícola de estudiantes del Colegio Don Bosco gana reconocimiento internacional
La estación, diseñada para colocarse en la tierra y enviar información útil para la siembra y el cuidado de productos, llevó a los jóvenes a ganar en Costa Rica y Panamá.
Estudiantes de quinto y sexto año del Colegio Técnico Profesional Don Bosco crearon una estación que podría ayudarle especialmente a los agricultores.
Junto a su tutor, durante varios meses, trabajaron para tener listo este proyecto.
Se coloca en la tierra y desde ahí la estación envía información valiosa entre otra para la siembra o cuidados de productos.
Con este proyecto ganaron a nivel nacional y lo llevaron a un evento en Panamá, donde también fueron ganadores.
Los estudiantes esperan que su proyecto pueda recibir más apoyo para ampliarlo y que esté al alcance de muchas personas.