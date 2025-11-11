Policías se vuelven virales por empujar carro de dos mujeres hasta estación de servicio

La imagen de dos oficiales empujando un carro en Guachipelín de Escazú, hace algunos días, la vieron muchas personas: un policía municipal ayudaba a dos mujeres que se habían quedado sin combustible, y el otro policía escoltaba.

Fueron casi dos kilómetros turnándose y luego, con ayuda de otras personas, lograron llegar hasta la estación de servicio.

La gran colaboración para las jóvenes llegó de Alejandro Castro Rodríguez, quien tiene 10 años de integrar el equipo policial de ese cantón, y asegura que fue una experiencia que lo marcó.

“Ya varias personas nos han nombrado el caso, que lo ven y les llama la atención, piensan que solo es el caso que salió a la luz, pero sí son varios en los que hemos podido ayudar, gracias a Dios, siempre hay que ayudar al prójimo, sea lo que sea, las personas tal vez no comprenden qué es lo que está pasando en el momento hasta que se toman el tiempo de conocer cuál es la historia real de lo que está pasando. Gracias a Dios, no me ha pasado nunca quedarme en carretera, pero me gustaría que otra persona me auxiliara”, aseguró Castro.

El otro oficial que participó fue Jason Quesada Marín: con tres años en esa función, dice que muchas personas han reconocido su esfuerzo.

“La verdad que lo hicimos con mucho amor, no pensábamos que un video sencillo, porque es algo que hacemos día a día, tuviera ese alcance de viralización. Gracias a Dios, uno mantiene una buena condición física, hay compañeros que lo motivan a uno también, que es en gimnasio, acá nos brindan natación, nos brindan gimnasio, entonces, por ese lado, fue un esfuerzo físico, pero gracias a Dios se sacó la tarea. Cualquier persona que estuviera varada, cualquier persona que necesitara de verdad una ayuda, siempre está deseando una mano amiga”, comentó Quesada.

Alejandro y Jason aseguran que están a disposición de brindarle la mano a quien la necesite.

