Pococí: historia, tradición y naturaleza en el “cerro humeante”

Llegamos hasta Pococí en la móvil que conecta las historias de Más que noticias para conocer la riqueza cultural y natural de este hermoso cantón del país (ver video adjunto).

El nombre Pococí significa “cerro humeante”. En tiempos precolombinos, albergó nueve poblados indígenas y, en 1911, fue oficialmente convertido en cantón. La construcción del ferrocarril en el siglo pasado impulsó su desarrollo y lo transformó en una ciudad clave para la región.



Don Alfonso Espinoza nos comparte parte de esa historia. Explica que las palmeras que hoy se alzan en el corazón de Guápiles fueron traídas desde Cuba por Minor Keith, hace más de 150 años. Frente a ellas, miles de estudiantes han pasado por la Escuela Central de Guápiles, en funcionamiento desde 1953.



“La vida aquí es muy tranquila, rodeada de naturaleza. Siempre hemos creído que Pococí es una zona verde de Costa Rica”, comenta don Alfonso con orgullo.



Entre sus joyas arquitectónicas también destaca una casa de 85 años, propiedad de don Francisco Mejías, quien asegura sentirse afortunado de vivir frente al parque y muy cerca del redondel.



Con una mirada curiosa y siempre aprendiendo, don Alfonso afirma que se mantiene al día gracias a la gente, a las historias de su comunidad y al acceso a la información en internet.