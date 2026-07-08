PlayStation pone fecha al fin de los videojuegos en formato físico

Durante décadas, los discos han sido la principal forma de comprar, jugar, coleccionar e intercambiar videojuegos de PlayStation, pero este formato ya tiene fecha de expiración.

La empresa Sony anunció que a partir de enero de 2028 los nuevos videojuegos para PlayStation dejarán de venderse en formato de disco y estarán disponibles únicamente en versión digital. Según explicó la compañía, el cambio responde a la creciente preferencia de los jugadores por las descargas digitales; es un giro histórico para la industria de los videojuegos.

China busca duplicar el tamaño de su estación espacial. En 2021 lanzaron a la órbita a Tiangong, su propia base de científicos en el espacio.



El objetivo ahora es sumar tres módulos más a los tres que ya existen, esto para recibir a más astronautas y desarrollar más investigaciones científicas en órbita. Es una estrategia del gigante asiático para consolidarse como una potencia espacial. Esto ocurre justo cuando la Estación Espacial Internacional está cerca de retirarse, ya que tiene previsto finalizar sus operaciones hacia el año 2031.



Un robot no necesariamente debe verse como humano para cumplir con tareas cotidianas, y eso lo quiere demostrar la compañía Genesis con su nuevo autómata, llamado Eno. El robot se desplaza sobre una base con ruedas, ajusta su altura según la tarea y cuenta con dos brazos robóticos equipados con manos, capaces de manipular herramientas y objetos de uso diario. El sistema está impulsado por inteligencia artificial, puede interpretar el entorno y comprender instrucciones.



Al no tener piernas, disminuye los costos de producción y mejora su estabilidad. El proyecto continúa en desarrollo y sus creadores esperan que el robot comience a utilizarse en entornos profesionales hacia finales de este año.