Plantas navideñas radiantes todo diciembre: ideas y cuidados fáciles para que duren más

En esta época del año, muchas familias buscan nuevas ideas, además de los tradicionales cipreses, para decorar distintas plantas propias de la temporada. Y no se trata solo de embellecer los espacios, sino también de cuidar las plantas para que se mantengan en buen estado durante todo diciembre y, ojalá, por más tiempo.

Existe una gran variedad de plantas navideñas: desde cipreses de distintos tamaños, tuyas pequeñas, variedades doradas y el clásico ciprés navideño, hasta alternativas que combinan muy bien con la decoración del hogar. Para integrarlas al ambiente festivo, se recomiendan macetas decorativas de varios colores y diseños, así como adornos navideños siempre colocados con ligereza para no dañar las ramas.

Los cipreses son plantas de sol directo, por lo que deben colocarse cerca de una ventana, en balcones o terrazas. Para mantenerlos sanos, especialmente cuando son cortados, se recomienda utilizar polisacáridos, una mezcla de azúcares que ayuda a reducir el estrés de la planta.

El producto viene en polvo: Un sobre de 20 gramos se diluye en un galón de agua, para un litro, basta una cucharadita y se aplica cada 15 días durante toda la época navideña.

Este cuidado adicional brinda un “empujoncito extra” para que el ciprés conserve su vitalidad.

Para pastoras y otras plantas de la época, el producto más tradicional de EverGreen es Colour Premium, ideal para mantener el color. También existen fertilizantes en polvo como triple 20, 10-30-20 y 10-50-10, que se ajustan a las necesidades de cada especie.

La Pascuita es otra planta propia de estas fechas. Requiere sol directo y se desarrolla muy bien en balcones y terrazas. Para fortalecer su floración, se recomienda un abono alto en fósforo, como el 10-50-10, excelente para plantas de flor.

Las plantas que ya tenemos en casa también pueden ser parte del ambiente navideño. Un ficus lirata, por ejemplo, puede transformarse con una guirnalda ligera. En el caso de las monsteras y otras plantas verdes de interior, el fertilizante ideal es el triple 20, aplicando una cucharadita en un litro de agua cada 15 días.

El triple 20 contiene nitrógeno, fósforo y potasio, elementos esenciales que mantienen el color, fortalecen la planta y le dan vitalidad.

Para pastoras y cipreses se recomienda una mezcla de fibra de coco, super tierra y abono orgánico, en partes iguales. Este sustrato reproduce el ambiente que estas plantas prefieren. Una bolsa estándar contiene cinco litros de producto.

Consejos finales para una Navidad llena de plantas sanas

• Aplicar polisacáridos cada 15 días para prolongar la vida de las plantas navideñas.

• Usar luces LED, que no generan calor y evitan quemar las hojas.

• Colocar la decoración en tallos fuertes, sin sobrecargar las ramas.

• Evitar corrientes de aire que puedan deshidratar las flores.

