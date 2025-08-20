¿Pizza con miel? Te vas a sorprender con esta receta
Una combinación dulce, salada y crujiente que reinventa la clásica pizza casera.
¿Te atreves a salir de lo tradicional? Esta receta de pizza con tocineta, piña dorada y miel de abeja es una explosión de contrastes: dulce y salado se encuentran en cada bocado.
Ingredientes
2 tazas de harina de trigo
1 cucharada de polvo de hornear
½ taza de yogurt griego natural Dos Pinos (sin azúcar)
1 cucharada de aceite de oliva
1 taza de salsa marinara o de tomate
225 g de queso pizzero Dos Pinos
1 taza de tocineta picada
1 taza de piña dorada picada
2 cucharadas de miel de abeja
Preparación paso a paso
Preparar la masa: En un bowl, mezcla la harina cernida con el polvo de hornear. Añade el yogurt griego Dos Pinos y mezcla hasta obtener una masa homogénea. Amasa con las manos hasta que esté suave y se despegue con facilidad del recipiente.
Formar la base: Estira la masa con un rodillo hasta formar un círculo delgado. Colócala en una bandeja ligeramente engrasada con aceite de oliva para evitar que se pegue.
Agregar los ingredientes: Unta la salsa marinara o de tomate sobre la masa. Luego distribuye uniformemente el queso pizzero, la tocineta picada y la piña dorada.
Hornear: Lleva la pizza al horno precalentado a temperatura media (aproximadamente 180 °C) y cocina hasta que el queso se derrita y la masa esté dorada.
Toque final: Al sacar la pizza del horno, rocía las dos cucharadas de miel de abeja sobre la superficie. Sirve caliente.
Esta pizza no solo rompe con la tradición, sino que eleva el concepto de comida casera con ingredientes fáciles de conseguir y un proceso sin complicaciones.