Perros que curan con cariño: así trabaja el Escuadrón de Ayuda en Costa Rica

El Escuadrón Canino, conocido también como Escuadrón de Ayuda, celebra tres años de llevar alivio y esperanza a cientos de personas que atraviesan momentos difíciles.

El proyecto nació en la Clínica del Dolor y, desde entonces, ha recorrido hospitales como el de San Carlos y el de Puntarenas, además de hogares de ancianos y centros donde se atiende a niños en situación de riesgo social.



Cada perro es cuidadosamente seleccionado y adiestrado para brindar amor y tranquilidad a los pacientes.

“Hemos vivido experiencias muy duras; a veces llegamos a visitar a alguien y, al regresar al mes siguiente, esa persona ya no está. Es un aprendizaje constante”, relatan voceros del equipo.

La labor del escuadrón no solo se refleja en sonrisas: científicamente, el contacto con los perros contribuye a disminuir la hormona del estrés, generando un alivio tangible en quienes enfrentan enfermedades terminales o padecimientos dolorosos.



Quienes deseen conocer más sobre este proyecto pueden encontrarlos en Facebook e Instagram como Escuadróndeayudaeducandog o al teléfono 8648-6052.