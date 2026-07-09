Perimenopausia: las vitaminas y minerales clave para cuidar la salud después de los 40

La llegada de la perimenopausia es un proceso natural que todas las mujeres experimentan, generalmente después de los 40 años. Sin embargo, síntomas como cansancio persistente, dificultad para dormir, bochornos, aumento de peso, pérdida de masa muscular y “nube mental” no deben asumirse como una condición que simplemente hay que soportar.

La ginecóloga Adriana Vallejos explicó que esta etapa representa un período de transición hacia la menopausia, en el que las hormonas comienzan a fluctuar y el organismo adquiere nuevas necesidades nutricionales. Por ello, recomienda fortalecer la alimentación con vitaminas y minerales que ayuden a mantener la salud ósea, cardiovascular y muscular, además de favorecer el bienestar general.



Entre los nutrientes que cobran mayor importancia destacan los ácidos grasos omega-3 de alta calidad (EPA y DHA), vitamina D, calcio, vitamina K, vitaminas del complejo B y, en algunos casos, hierro, dependiendo de las necesidades de cada mujer. Estos componentes contribuyen a reducir la inflamación, proteger los huesos, apoyar la función cognitiva y disminuir el riesgo de enfermedades como la osteoporosis y los problemas cardiovasculares.



Como apoyo durante esta etapa, FemelysVit se presenta como un complemento nutricional multivitamínico formulado para mujeres mayores de 40 años. El producto ayuda a reducir el cansancio y la fatiga, favorece la salud ósea, cognitiva y visual, y está disponible en las principales farmacias del país.



La especialista enfatizó que los síntomas de la perimenopausia no deben normalizarse ni enfrentarse en silencio. Buscar orientación médica, mantener hábitos saludables y contar con una suplementación adecuada puede contribuir a que esta etapa se viva con una mejor calidad de vida y bienestar.

