Percusionista de Patarrá brillará en ensamble mundial

La marimba es uno de los instrumentos que toca la percusionista Ana Raquel Solano Villalobos, de 28 años.

Esta vecina de calle Laurel, en Patarrá de Desamparados, fue seleccionada entre al menos 80 aspirantes para estar en un ensamble mundial, del 4 de abril al 6 de mayo, iniciando en Londres, Inglaterra.

“Cuando vi el correo dije: 'No puede ser, ¿será?'. Y ya me fijé y decía que estaban muy gratos en enviarme la carta de invitación, que les encantaría tenerme por allá, que mi audición les impresionó bastante, casi me desmayo en ese momento, pero estoy muy emocionada”, comentó Solano.

Será la única centroamericana en el ensamble de al menos 20 percusionistas que tocarán en países como Francia, España, Croacia, Portugal, Alemania e Italia.

“Me emociona mucho porque veo los videos de los percusionistas de los que aspiro llegar a tener el nivel en algún momento y digo: Dios mío, ahí voy a estar, una mujer percusionista, que nació en Patarra y nunca me hubiera imaginado estar en algo tan grande y menos en este momento de mi vida, que tal vez esperaba que fuera a suceder algo así, pero tal vez en unos años, no ya”, detalló.

Antes de que llegara este momento, Ana tuvo que ser persistente en otros oficios, como la pintura.

“Por ejemplo, en pandemia me daban más plata las pinturas que la música, entonces si empecé a hacer muchos retratos de mascotas, así que con eso me salvé, pero ahora lo hago por hobby”, aseguró.

Esta profesora del CINEM, en el Parque de la Libertad, aspira a ser parte de alguna orquesta internacional.



