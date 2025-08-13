EN VIVO

Pasta al tomate fresco: fácil y con el saborcito casero que nos encanta

Una receta sencilla, con ingredientes frescos y ese toque especial que le da una buena salsa hecha en casa.

Por Teletica.com Redacción |12 de agosto de 2025, 18:15 PM

Cuando queremos comer rico sin complicarnos demasiado, nada como una buena pasta casera. Esta receta de pasta al tomate fresco es perfecta para esos días: lleva ingredientes simples, se prepara en poco tiempo y tiene ese sabor natural que tanto nos gusta.

Ingredientes:

250 g pasta previamente hervida
60 g mantequilla Dos Pinos
1 ajo picado
800 g de tomate hervido sin piel y picado
1 cdta de orégano seco
½ cdta de azúcar
Sal y pimienta al gusto
300 g queso fresco Dos Pinos picado
Albahaca para decorar

Paso a paso: 

Tomamos 800 g de tomates, les hacemos un cortecito en cruz y los ponemos a hervir. En unos minutos la piel se empieza a soltar sola. Los dejamos enfriar un poco, no se debe botar el agua donde los herviste y los picamos o majamos, como prefieras.

En una sartén, derretimos 60 g de mantequilla Dos Pinos, le agregamos 1 ajo picado y luego sumamos el tomate que preparamos. Le ponemos 1 cucharadita de orégano seco, ½ cucharadita de azúcar, sal y pimienta al gusto. Dejamos que la mezcla se cocine unos minutos y listo, ya tenemos una salsa con todo el sabor del tomate natural.

Ahora cortamos en cubitos 300 g de queso fresco Dos Pinos y lo añadimos a la salsa. 

Por otro lado, en otra sartén con un poquito más de mantequilla Dos Pinos, salteamos 250 g de pasta previamente hervida con un poco más de ajo picado. Esto le da un aroma increíble.

Servimos la pasta en el plato, le ponemos encima la salsita con el queso y decoramos con un poco de albahaca.

Esta receta de pasta al tomate fresco es rápida, sabrosa y con ese gustito a comida hecha en casa. Además, con la mantequilla y el queso fresco Dos Pinos, le das un toque especial que seguro le va a encantar a todos en casa.

