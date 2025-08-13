Pasta al tomate fresco: fácil y con el saborcito casero que nos encanta
Una receta sencilla, con ingredientes frescos y ese toque especial que le da una buena salsa hecha en casa.
Cuando queremos comer rico sin complicarnos demasiado, nada como una buena pasta casera. Esta receta de pasta al tomate fresco es perfecta para esos días: lleva ingredientes simples, se prepara en poco tiempo y tiene ese sabor natural que tanto nos gusta.
Ingredientes:
250 g pasta previamente hervida
60 g mantequilla Dos Pinos
1 ajo picado
800 g de tomate hervido sin piel y picado
1 cdta de orégano seco
½ cdta de azúcar
Sal y pimienta al gusto
300 g queso fresco Dos Pinos picado
Albahaca para decorar
Paso a paso:
Tomamos 800 g de tomates, les hacemos un cortecito en cruz y los ponemos a hervir. En unos minutos la piel se empieza a soltar sola. Los dejamos enfriar un poco, no se debe botar el agua donde los herviste y los picamos o majamos, como prefieras.
En una sartén, derretimos 60 g de mantequilla Dos Pinos, le agregamos 1 ajo picado y luego sumamos el tomate que preparamos. Le ponemos 1 cucharadita de orégano seco, ½ cucharadita de azúcar, sal y pimienta al gusto. Dejamos que la mezcla se cocine unos minutos y listo, ya tenemos una salsa con todo el sabor del tomate natural.
Ahora cortamos en cubitos 300 g de queso fresco Dos Pinos y lo añadimos a la salsa.
Por otro lado, en otra sartén con un poquito más de mantequilla Dos Pinos, salteamos 250 g de pasta previamente hervida con un poco más de ajo picado. Esto le da un aroma increíble.
Servimos la pasta en el plato, le ponemos encima la salsita con el queso y decoramos con un poco de albahaca.
Esta receta de pasta al tomate fresco es rápida, sabrosa y con ese gustito a comida hecha en casa. Además, con la mantequilla y el queso fresco Dos Pinos, le das un toque especial que seguro le va a encantar a todos en casa.