“Pasión Que Se Comparte”: una nueva forma de vivir la pasión por el café

Más de ocho décadas después de haber nacido en el corazón de Costa Rica, una de las marcas de café más emblemáticas del país da un paso adelante en su evolución. Con una historia forjada a punta de tradición, sabor y esfuerzo, hoy presenta una plataforma que no solo celebra el café, sino también a quienes lo disfrutan con verdadera pasión. Bajo el nombre "Pasión Que Se Comparte", esta nueva propuesta busca conectar con las emociones, los recuerdos y las pasiones cotidianas de los costarricenses, desde la música hasta el ciclismo, rindiendo homenaje a todo aquello que une a los amantes del buen café.

“Café Volio busca promover y apoyar al talento nacional, rendir tributo a nuestra gente Volio, colaboradores y Voliolovers, generando espacios de encuentro, creatividad y expresión, reflejando la esencia de la marca y su compromiso con la cultura local, no solo somos café, somos un símbolo de encuentro, de inspiración y de buenos momentos compartidos. Sabemos que existen muchas pasiones en nuestros consumidores y la plataforma celebra e invita a que juntos reconozcamos las pasiones y las compartamos”, mencionó Karla Banegas Gerente de Mercadeo & Nuevos Negocios.



En el marco de esta campaña, Café Volio presenta su canción oficial ¨Pasión que se Comparte¨, más allá que una canción, es un tributo a la pasión que nos une. Una iniciativa que reconoce la tradición de tomar un buen café y de cómo las mañanas de los costarricenses inician con Volio, vinculando a muchas generaciones alrededor de una taza de café.



“Lo que buscamos es rendir tributo a la gente real, a quienes todos los días construyen cultura, comunidad y significado desde sus espacios, con esfuerzo, creatividad y corazón,” añadió Banegas.







Esta canción es la voz de la marca. Compuesta y producida por Macho Araya (Holy F*nk) e interpretada por artistas costarricenses de distintos géneros musicales. También cuenta con la participación especial de colaboradores de la compañía y fieles seguidores de las redes sociales, los VolioLovers. Esta obra transmite esa pasión auténtica que une a la marca con sus consumidores, el amor por una buena taza de café, a través de historias sinceras de quienes viven, sueñan y comparten desde lo cotidiano.



“Desde el primer momento supimos que esta canción no solo debía sonar bien, debía sentirse como una conversación entre amigos con una taza de café en la mano. "Pasión que se Comparte" es un reflejo de nuestra identidad, una mezcla de sonidos auténticos, historias reales y emociones compartidas, creada con el mismo cariño con el que Café Volio ha acompañado a generaciones enteras,” agregó Macho Araya (Holy F*nk), compositor y productor.



Pasión Que Se Comparte no es solo una campaña, es una plataforma que pone en contexto lo que nos mueve como marca convirtiéndose en una invitación a seguir construyendo comunidad en torno al café, en esta ocasión al talento nacional y a las emociones que nos unen.



“Sabemos que nuestra PASIÓN se VIVE en cada taza VOLIO y es así, como seguimos conquistando corazones cafeteros. Porque cada momento acompañado de Café Volio es una oportunidad para conectar, inspirar y celebrar lo que nos apasiona”, concluyó Banegas.