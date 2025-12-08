Padre e hija que entrenan juntos: la historia detrás de los oros que ganó Costa Rica

Karol Rodríguez y su padre, Pablo Rodríguez, destacaron con brillantes presentaciones en artes marciales para competir en un evento internacional. Esta dupla familiar obtuvo los máximos honores en una competencia virtual.

Para participar, grabaron varias ejecuciones de sus técnicas y seleccionaron las mejores, que luego fueron evaluadas por especialistas de Estados Unidos y Puerto Rico. El resultado no dejó dudas del nivel alcanzado: Karol obtuvo el primer lugar en la modalidad de katana para competidores de 18 a 20 años.

“Nos sentimos muy orgullosos de poder dejar a Costa Rica en alto en este Campeonato de Kata manos libres, katana y machete virtual, ha sido una experiencia muy enriquecedora para nosotros, ya que pudimos interactuar con diferentes culturas de diferentes países y así pudimos sacar lo mejor de nosotros y lo logramos expresar a través de las katas”, aseguró Karol Rodríguez.

El padre de Karol, Pablo Rodríguez, se llevó dos primeros lugares en la categoría de 56-65 años en machete y en katana.

“Fue una competencia muy fuerte, tuvimos que practicar mucho, tuvimos que hacer varias veces las katas hasta que salieran bien, porque sabíamos que nos íbamos a enfrentar a contendientes con demasiada potencia a nivel mundial, gracias a Dios nuestro esfuerzo, nuestra disciplina, nuestro coraje nos llevó a obtener los primeros lugares y fue el único país en conseguir en todas las categorías primeros lugares, ganando tres primeros lugares”, explicó Pablo Rodríguez.

En el evento también participaron Jorge Calvo, quien recibió un segundo lugar en libre 51-55 años; Vivian Mora con un tercer puesto en libre 46-55 años, y Heiner Rosales con un quinto lugar en libre.

Hubo representantes de países como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Ecuador, Puerto Rico e Irán.

En marzo de este 2025 ya habían tenido una participación similar en la que Costa Rica también obtuvo tres primeros lugares.