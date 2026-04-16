Pacientes del Hospital México recuperan su vida gracias a programa de rehabilitación cardíaca

Doña Brenda Fonseca es vecina de la Uruca y don Jorge Solera vecino de Ciudad Quesada son dos de los pacientes del Hospital México que están en el programa de rehabilitación cardiaca.

Ambos asisten al centro médico al menos una vez por semana para recibir tratamiento presencial. Además, cuentan con seguimiento virtual, donde se evalúan aspectos como el estado del corazón, el peso, la alimentación y la flexibilidad.



El programa trabaja en ciclos de tres meses con grupos de aproximadamente 25 pacientes, lo que permite un acompañamiento constante y personalizado.

Hace nueve meses, don Jorge, de 60 años, se sometió a un bypass coronario. Por su parte, a doña Brenda Fonseca, de 52 años, le colocaron un stent en junio del año anterior. Ambos han experimentado avances en su recuperación tras integrarse al proceso de rehabilitación-

Según los especialistas, la combinación de atención médica y seguimiento continuo favorece la evolución de los pacientes después de las cirugías. Programas similares también se desarrollan en otros hospitales del país.

Para quienes viven en zonas alejadas, el programa contempla apoyo con traslados en ambulancia o asistencia económica, con el fin de facilitar su acceso al tratamiento.