¡Otra presentación internacional! Banda de Zarcero llevará su ritmo a la Quinta Avenida

Hace pocos días, la Banda de Zarcero se presentó en Hawái y ahora viaja totalmente del otro lado, a la ciudad que nunca duerme, a la más grande de los Estados Unidos.

Nuevamente, el talento de los costarricenses se va a mostrar y van a dejar muy en alto el nombre de Costa Rica, en esta ocasión en el Desfile de la Hispanidad, en la Quinta Avenida de Manhattan.



¿Por qué es tan importante la música en Nueva York y cuál ha sido ese legado que ha dejado a nivel mundial? Los mejores se han presentado en esta ciudad, que lo ofrece todo, ha sido la inspiración para las creaciones de grandes artistas.



El nombre de New York ha estado presente en las composiciones de grandes leyendas; fusión de culturas que permitió el nacimiento de agrupaciones como Héctor Lavoe o Celia Cruz; la Fania All Star, que reunió a los mejores exponentes de la salsa gracias a la gran cantidad de latinos que viven en la Gran Manzana.



Y si hablamos de teatros emblemáticos donde se presentan los mejores, podemos citar el Carnegie Hall, el Radio City y por supuesto el Apolo.



Nueva York es el lugar de nacimiento de grandes cantantes de la industria como por ejemplo Lady Gaga, Mariah Carey, Marc Anthony y Steven Tyler.



Ahora serán nuestros músicos quienes se lucirán sobre la Quinta Avenida y pondrán a bailar a ciudadanos de todo el planeta.