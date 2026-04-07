Osteopenia en la menopausia: lo que debe hacer desde hoy para evitar daños irreversibles

La menopausia es una etapa natural que debe abordarse con información clara y sin alarmismos. Incluso antes de que ocurra, durante la perimenopausia, que puede extenderse por varios años previos al último periodo menstrual, el cuerpo comienza a experimentar cambios importantes, no solo a nivel hormonal, también en la salud ósea.

Uno de los temas centrales en esta etapa es la osteopenia, una condición caracterizada por la disminución de la densidad mineral ósea. En las mujeres, esto suele estar asociado a la fluctuación del estrógeno, aunque también se ha observado que niveles elevados de la hormona folículo-estimulante pueden influir en la pérdida de masa ósea.



Para entenderlo mejor, los huesos funcionan como una cuenta de banco: constantemente se extrae calcio para mantener niveles estables en sangre, pero es fundamental “devolverlo” para conservar su fortaleza. Cuando ese equilibrio se pierde, el hueso se vuelve más poroso, dando paso a la osteopenia, antesala de la osteoporosis.



La buena noticia es que la osteopenia representa una oportunidad de intervención. Es posible revertir este proceso con un enfoque integral que incluya alimentación, ejercicio y suplementación adecuada.



Aunque el calcio es fundamental, no actúa solo. El hueso es un tejido dinámico que requiere múltiples nutrientes para mantenerse fuerte:

Vitamina D: esencial para fijar el calcio en el hueso.

Magnesio: necesario para activar la vitamina D.

Vitamina K (especialmente de alimentos verdes): ayuda a dirigir el calcio hacia el hueso.

Resveratrol: estudios han demostrado que su consumo diario por al menos 12 meses puede disminuir la pérdida de densidad ósea.

Silicio: contribuye a formar una matriz ósea más resistente cuando se consume entre 6 y 12 mg al día.

Errores comunes al suplementarse y tratamiento

Uno de los principales errores es descuidar la alimentación, especialmente el consumo de vegetales verdes, y evitar el ejercicio de impacto o fuerza.



Actividades como el levantamiento de pesas, ejercicios con resistencia o incluso saltos controlados estimulan la regeneración ósea. No se trata solo de moverse, sino de generar el estímulo necesario para fortalecer el hueso.



Revertir la osteopenia requiere una estrategia completa que incluya la realización de estudios como la densitometría ósea y la medición de vitamina D, una alimentación rica en proteínas, calcio y vitamina K, así como una suplementación guiada con seguimiento profesional. A esto se suma la incorporación de ejercicio progresivo, ajustado a la condición física de cada persona.



En un contexto donde la alimentación no siempre es equilibrada, la suplementación puede convertirse en una herramienta útil para cubrir deficiencias y apoyar la salud general. Opciones como las que ofrece Millennium Natural Systems pueden acompañar este proceso con productos orientados al bienestar integral.



De la mano de opciones como las que ofrece Millennium Natural Systems, es posible acompañar este proceso con productos diseñados para promover el bienestar desde adentro.



Al final, el mensaje es claro: cuidar los huesos durante la perimenopausia y la menopausia no es solo posible, sino necesario. Con información, prevención y constancia, se puede vivir esta etapa con energía, equilibrio y calidad de vida.