Orco se jubila: el héroe de cuatro patas que ayudó a combatir el narcotráfico en San José

Él es Orco, un pastor belga mallinois que durante ocho años ha estado al servicio de la detección de drogas para la Policía Municipal de San José (ver video adjunto).

Perros como Orco son utilizados normalmente para estas labores durante siete años, pero recibió autorización para uno más.

Tras su retiro, pasará a manos de una persona que le brinde todo el cariño necesario.



Orco es “pensionado”, pero ya están sus reemplazos. Son cinco hermanos, pastor belga mallinois de 10 meses.

“Tenemos tres hembras y dos machos que son duales en detección de armas y detección de narcóticos. Todo el proceso de formación desde pequeños, a ellos se les da un proceso de formación desde los tres meses en detección de narcóticos, en este caso también se les ha implementado lo que es la detección de armas y, bueno, desde los tres meses sí se han trabajado”, aseguró Cruz Portilla de la Policía Municipal de San José.

Orco había sido donado por el gobierno de Estados Unidos.

