Opciones de financiamiento con tasa fija marcan ExpoConstrucción 2026

Del 4 al 8 de marzo, en el Centro de Eventos Pedregal, BAC reforzará su apuesta por el financiamiento habitacional durante la ExpoConstrucción 2026.

La entidad ofrecerá créditos en colones con tasa fija por hasta ocho años, formalización ágil durante la feria y la posibilidad de comenzar a pagar la cuota hasta el cuarto mes, sin intereses en los primeros tres (ver video adjunto).



La oferta se amplía con exoneración de comisión, avalúo y gastos legales en desarrollos previamente aprobados, así como alternativas enfocadas en vivienda sostenible, con tasas preferenciales, plazos de hasta 30 años y primas ajustadas al perfil del cliente.



Se suman incentivos como cuota 0 por tres meses, acceso a bono de vivienda entre ₡5,8 millones y ₡9,3 millones, alianzas con desarrolladoras, mudanza gratuita y más de 15 asistencias para el hogar incluidas en el seguro del crédito.

