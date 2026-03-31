Nutrientes clave para proteger su salud visual y cómo tomarlos

​¿Sabía usted que los problemas de visión no necesariamente llegan solo con la edad? También están estrechamente relacionados con lo que comemos. Actualmente, cerca de 1.300 millones de personas en el mundo conviven con algún problema visual, lo que enciende las alertas sobre la importancia de la prevención.

La nutricionista Natalia Muñoz explicó que hoy más que nunca es clave cuidar la vista desde edades tempranas, debido al uso constante de pantallas, celulares y la exposición solar. “Una alimentación estratégica e incluso una suplementación bien guiada va a marcar la diferencia”, afirmó.



Desde el punto de vista nutricional, destacan los carotenoides, compuestos presentes en alimentos y suplementos que se concentran en el ojo, especialmente en la retina y la mácula, zona encargada de la visión central. Entre ellos se encuentran la luteína, zeaxantina y astaxantina, que actúan como antioxidantes y funcionan como un filtro natural frente a la luz azul y los rayos UV.



Suplementos recomendados y cómo consumirlos



Clorofila líquida: rica en carotenoides provenientes del verde oscuro.

Cómo tomarla: de 1 a 2 cucharadas al día, diluidas en medio vaso o un vaso de agua. Puede consumirse en ayunas y es apta incluso para niños.

Omega 3 de krill: fuente de EPA, DHA y astaxantina. Ayuda a mantener la lubricación del ojo y reduce la resequedad, además de sus beneficios antiinflamatorios.

Cómo tomarlo: según indicación del producto, preferiblemente acompañado de alimentos.

Bifórmula: contiene extracto en polvo de brócoli, zanahoria y espinaca, además de zinc, selenio, luteína y zeaxantina. El zinc contribuye a la producción de vitamina A, esencial para la visión, mientras que el selenio actúa como antioxidante para proteger los tejidos oculares.

Cómo tomarlo: puede consumirse solo, siguiendo la dosis recomendada del fabricante o del profesional.

Clave: consumirlos correctamente



Un aspecto fundamental es que, excepto la clorofila, estos suplementos son solubles en grasa, por lo que deben ingerirse después de las comidas. Idealmente, acompañarlos con alimentos como aguacate, aceite de oliva o huevo para mejorar su absorción.



¿Se pueden combinar?



La especialista explicó que no es recomendable tomar todos los suplementos al mismo tiempo. Sin embargo: El krill sí puede combinarse con otros productos como la bifórmula o betacarotenos.

La bifórmula puede consumirse sola como base.

También se recomienda rotar los suplementos cada tres meses, según las necesidades de cada persona y bajo guía profesional.



Una buena alimentación, acompañada de una suplementación adecuada, puede marcar la diferencia para mantener una visión saludable a lo largo del tiempo.