Nuevo SUV 100% eléctrico llega a Costa Rica

Inchcape Costa Rica anuncia la llegada del Deepal S05, el segundo modelo de la marca 100% eléctrico, reafirmando su compromiso con la movilidad sostenible y la innovación en el mercado automotriz costarricense.

El nuevo Deepal S05 galardonado con el IF Design Award 2025, combina diseño, tecnología y seguridad, cuenta con un interior minimalista de materiales premium y una pantalla giratoria de 15.4 pulgadas que centraliza todas sus funciones (ver video adjunto). Con un motor de 234 caballos de fuerza y una autonomía de hasta 510 kilómetros, el S05 apuesta por la eficiencia y la innovación.



El Deepal S05 llega a Costa Rica en una única versión con un precio desde $33,990 y está disponible en los showrooms exclusivos de la marca, ubicados en General Cañas, Zapote, Heredia y Lindora.