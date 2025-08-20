Nueva campaña nacional busca frenar fraudes digitales en Costa Rica

La Oficina del Consumidor Financiero, junto a todos los bancos públicos y privados y las principales cooperativas del país, lanzó la campaña nacional A Mí También Me Pasó para prevenir y educar sobre fraudes digitales.

El jefe de la Sección Especializada contra el Fraude Informático del OIJ, Yorkssan Carvajal, advirtió que en el primer semestre de este año se registraron 4.693 denuncias solo en San José por delitos informáticos, un aumento del 88% respecto al mismo periodo de 2024.



La campaña busca generar cercanía y romper el estigma de hablar sobre estos delitos.

Insiste en medidas de protección como no compartir claves o códigos, verificar la fuente de mensajes o enlaces y contactar directamente a la entidad financiera ante cualquier duda.