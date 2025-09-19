Novia del actor Freddy Víquez lo hizo experimentar cómo se siente un cólico menstrual

La novia del actor Freddy Víquez, Ilse Faith, lo hizo experimentar cómo se siente un cólico menstrual.

La prueba se realizó en televisión nacional, durante la emisión del programa De Boca en Boca (ver video adjunto).

Mientras la doctora Sofía Palma, especialista en Ginecología, explicaba lo que es la dismenorrea, Víquez recibía las “descargas” por medio de electrodos colocados en su cuerpo, una sensación muy similar a la que atraviesan las mujeres cuando les viene la menstruación.

“En el momento en que afecte el quehacer del día, tenemos que buscar ayuda”, recalcó la invitada, quien hizo énfasis en que dolores prolongados pueden implicar otras condiciones de fondo como la endometriosis.

Víquez y Faith aceptaron este reto justo el día en que se estrena Calvo y Crespo, detectives, la nueva serie de Viernes de Comedia en la que ambos participan, que usted podrá disfrutar en Teletica a las 8 p. m. Mauricio Hoffmann y Bismark Méndez, quienes también se sometieron a la prueba días atrás, le pidieron al intérprete que contara cómo se sentía.



“Sentí como un jalonazo”, dijo el actor, a la vez que su novia subía el nivel y le advertía: “Los dolores no avisan”.

“Yo tengo esto, como mujer, y ¿qué pasa?, ¿qué hago?”, se cuestionó el protagonista de la serie. La doctora le contó que al tomar una Dorival “puede bajar el nivel del dolor”.



Esta dinámica, llamada “En la piel de ellas”, tiene como objetivo concientizar y empatizar con los dolores mensuales de las mujeres. Según Ilse Faith, quien interpreta a Paula, recepcionista del Hotel La Paz en Calvo y Crespo, esta situación provoca que “a veces caiga en cama”, por lo que prefiere no agendar actividades.