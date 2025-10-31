¡No se cepille muy fuerte! Esta práctica puede causarle sensibilidad dental

¿Ha sentido molestias o dolor al consumir bebidas frías, calientes o alimentos dulces? Podría estar experimentando sensibilidad dental, una condición que se presenta cuando la dentina, la segunda capa del diente que contiene terminaciones nerviosas, queda expuesta.

Entre las causas más comunes se encuentran un cepillado demasiado fuerte, el uso de cepillos de cerdas duras, una alimentación rica en ácidos, la recesión de las encías o incluso factores genéticos (ver video adjunto).



La buena noticia es que tiene solución. Mantener una adecuada higiene bucal, utilizar cremas dentales desensibilizadoras y realizarse una limpieza profesional de forma regular puede ayudarle a reducir notablemente las molestias.



No ignore este problema, ya que podría derivar en afecciones más serias si no se trata a tiempo. Consulte a su odontólogo y cuide su sonrisa todos los días.