¿No sabe qué hacer con sus llantas en desuso? Aquí le contamos

Tomás Chacón es uno de los ciudadanos que decidió sumarse a la iniciativa de entregar sus llantas en desuso para que sean recicladas, como parte de un esfuerzo que busca reducir el impacto ambiental y eliminar posibles criaderos de mosquitos, transmisores de enfermedades.

Actualmente, FUNDELLANTAS cuenta con 35 puntos de acopio en todo el país. El más reciente se ubica en Belén, frente a la estación de combustible SHEYZA, ampliando así las opciones para que los ciudadanos dispongan correctamente de estos residuos.

“Tener esta conciencia y esta responsabilidad, que es una brecha generacional, porque acá las nuevas generaciones son más conscientes de cuidar el ambiente, pero la mayoría de los usuarios que no se bajan de su carro son los adultos mayores. A estos adultos mayores hay que explicarles muchas veces el daño, o que llegan acá y te dicen, mira, yo lo que quiero es llevarme la llantita. No, hoy nadie sabe que hoy quien importa una llanta tiene que ser responsable de dónde va a ir a disponerse y dónde se va a gestionar ese residuo”, explicó Zeleida Chaves, alcaldesa de Belén.

Las llantas recolectadas se transforman en material utilizado en el horno cementero ubicado en Abangares de Colorado, lo que permite darles un nuevo uso dentro de procesos industriales.

De acuerdo con datos de FUNDELLANTAS, durante el último año la recolección aumentó en un 25%.

“En el 2025 FUNDELLANTAS recogió más de 671 mil unidades. Eso convertido en toneladas fueron más de 8700 toneladas y en emisiones de gases de efecto invernadero reducidas o no emitidas fueron más de 18 mil toneladas” aseguró Elsie Álvarez, directora FUNDELLANTAS.

Actualmente 13 municipalidades y 12 empresas privadas tienen centros de acopio de llantas.

