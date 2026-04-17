Nissan marca un hito en Expomóvil: cinco lanzamientos en una misma noche

La marca japonesa Nissan anunció su participación en la Expomóvil 2026 con una propuesta enfocada en la movilidad sostenible y condiciones especiales para los consumidores.

Durante la feria, ofrecerá beneficios como cashback, mantenimiento o accesorios, además de opciones de financiamiento en dólares y colones con bancos públicos y privados, respaldadas por un equipo especializado en ventas y crédito.



En el marco del evento, Nissan protagoniza un momento histórico al realizar el lanzamiento simultáneo de cinco nuevos modelos en una misma noche, fortaleciendo su portafolio en el país y consolidando su visión de innovación.



Como parte de su propuesta en el evento, Nissan ofrecerá una experiencia interactiva única, donde los asistentes podrán convertirse en caricatura y obtener su fotografía personalizada, creando un recuerdo original y divertido de su visita.

La marca también exhibirá un portafolio robusto que incluye modelos como el Qashqai con tecnología e-POWER, el X-Trail e-POWER, el Pathfinder y el pick-up Frontier, junto a SUV como el Nuevo Kicks y el X-Terra, reforzando su posicionamiento con vehículos que integran tecnología, seguridad y eficiencia.