NIO House abre sus puertas en Costa Rica
La marca apuesta por la movilidad eléctrica inteligente: ofrece una experiencia innovadora que combina tecnología, sostenibilidad y diseño.
La empresa NIO Internacional anuncia la apertura de su primer NIO House en Costa Rica, marcando un hito en su proceso de expansión. Con este nuevo espacio, la marca oficializa su ingreso al mercado nacional e introduce su propuesta de movilidad eléctrica inteligente, acercando a los costarricenses a una experiencia innovadora que combina tecnología, sostenibilidad y diseño.
En Costa Rica, la oferta inicial incluirá los modelos NIO ET5 Touring, NIO EL6 y NIO EL8, así como el ONVO L60. Adicionalmente, el ONVO L90 estará disponible en preventa. La marca Firefly complementa el portafolio con una propuesta urbana, compacta y eficiente.
Los vehículos estarán disponibles a partir de marzo de 2026 en el NIO House, con precios competitivos dentro del segmento premium.
Para más información, los interesados podrán visitar el NIO House en Combai Mercado Urbano, ubicado en Escazú.