New Coolray 2026 impulsa crecimiento de Geely en el país

Veinsa Motors presentó, oficialmente, el New Coolray 2026 en Costa Rica. El nuevo SUV llega para fortalecer la presencia de Geely en el país, destacándose como una propuesta renovada dentro del competitivo segmento de los SUV compactos.



El modelo se posiciona como una alternativa atractiva para el público costarricense, combinando diseño, innovación y una propuesta pensada para la vida urbana. Está disponible en tres versiones —GLS Plus, GT y GT Sport— con precios que inician en $27.900.



Con este lanzamiento, Geely consolida su crecimiento en el mercado nacional, donde actualmente se ubica como la cuarta marca más vendida en Costa Rica.

