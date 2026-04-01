Músicos costarricenses dan nueva vida a instrumentos precolombinos milenarios



Los instrumentos reales que utilizaron los primeros habitantes de Costa Rica en la época precolombina salieron de sus vitrinas por primera vez para ser escuchados (ver video adjunto).

En total, fueron 200, algunos de los cuales se exhiben en el Museo del Oro, ubicado bajo la Plaza de la Cultura, en el centro de San José. Se calcula que fueron hechos hace 2 mil años: hay de madera, cerámica y metal.

Las grabaciones fueron utilizadas por músicos costarricenses, quienes le agregaron jazz o electrónica.

Resonante es una de las canciones que tiene sonidos originales de instrumentos milenarios.

Ocho músicos revivieron estos sonidos precolombinos. Algunas de las propuestas se pueden encontrar en las diferentes plataformas musicales y en el sitio oficial del Museo de Oro están los bancos de sonidos.

