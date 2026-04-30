Mural de boyeros en Escazú suma 16 años y su creador impulsa una segunda obra

Desde hace 16 años, un mural de 30 metros de largo y casi dos metros de alto forma parte del paisaje del parque de San Antonio de Escazú. La obra retrata a los boyeros y escenas emblemáticas del cantón, y su autor es Mario Parra Brenes, un artista que hoy tiene 76 años y que no considera terminada su labor.

Durante años, Parra Brenes guardó en silencio el boceto de lo que sería la continuación de ese trabajo: "Boyeros 2", una segunda obra que nunca llegó a concretarse por limitaciones económicas y falta de espacio. Ahora, el artista decidió dar a conocer ese proyecto y busca el apoyo necesario para hacerlo realidad.

La ambición de Parra Brenes no se detiene ahí. También tiene listo un boceto para una obra en Alajuela y espera que alguien se interese en materializarla, en cualquier soporte y en cualquier lugar que lo haga posible.

Dos proyectos guardados, un artista de 76 años dispuesto a seguir pintando y una pregunta abierta: ¿habrá quién le dé el espacio?