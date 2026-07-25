Multan a Anthropic con $1.500 millones por usar libros sin autorización

La inteligencia artificial acaba de recibir la factura más cara de su historia: mil quinientos millones de dólares por usar libros sin permiso.



Anthropic, la empresa detrás de Claude, deberá pagar 1.500 millones de dólares después de escanear y utilizar cientos de miles de libros para entrenar su inteligencia artificial.



Autores y editoriales acusarán a la compañía de utilizar los libros sin autorización.



Durante la investigación, también salió a la luz que la empresa compró millones de libros físicos, cortó sus lomos para escanear cada página y, una vez digitalizados, desechó los ejemplares para construir su base de datos.



En China, los robots ya no solo caminan, ahora también trepan paredes para hacer los trabajos más peligrosos y evitar accidentes laborales.



Estas máquinas son capaces de adherirse a superficies verticales, curvas e incluso techos. Desde allí sueldan, limpian y pintan. Utilizan distintas tecnologías para desafiar la gravedad y mantenerse pegados a las paredes, como imanes o sistemas de succión.



Según sus fabricantes, algunos modelos ya trabajan hasta el doble de rápido que una persona… y a la mitad del costo.



Samsung cambió la fórmula de sus celulares plegables y ahora apuesta por un diseño tipo pasaporte. Se trata del Galaxy Z Fold 8.



A diferencia de los modelos anteriores, este equipo es más ancho y menos alto cuando está cerrado. Al abrirlo, ofrece una pantalla más panorámica.



Según Samsung, el cambio responde a la forma en que las personas utilizan hoy sus teléfonos: cada vez más para consumir contenido multimedia y redes sociales, y no solo para trabajar.