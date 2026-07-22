Mujeres de Desamparados tejen nidos para ayudar a aves rescatadas

Doña Sandra Nájar es la instructora encargada de dirigir al grupo de mujeres desamparadeñas que está tejiendo nidos para pájaros.

Desde hace un mes vienen con el proyecto; buscan ayudar de manera voluntaria a algunos animales que están en el antiguo Zooave, en La Garita de Alajuela.

“Aparte de que sé tejer en una aguja, se llama ganchillo o se llama crochet, me gustó la idea, me gusta cooperar con estas entidades. Es bonito cooperar, ya que ellos hacen ese trabajo, ese apostolado tan bonito, pues nada le cuesta a uno que sabe tejer hacer unos cuantos niditos con mucho gusto”, aseguró Nájar.

Son ocho mujeres las que están llevando adelante esta iniciativa.

“Muchos deberíamos retomar esta enseñanza que ella está dando, porque hay pajaritos que caen de sus nidos, sus mamás no los aceptan tal vez en el nido, entonces se cogen y se ponen ahí en los niditos y ellos pueden crecer mejor”, comentó Adriana Cantillo, vecina de El Porvenir.

De momento se tienen listos 25 nidos, pero la idea es entregar unos 50 al final de julio.



