Mujeres de Bahía Ballena transforman lonas en productos útiles y sostenibles

Lo que para muchas empresas son lonas y telas de descarte, para un grupo de mujeres de Bahía Ballena de Osa representa una oportunidad para generar ingresos y contribuir al cuidado del ambiente. A través del emprendimiento, estos materiales reciben una segunda vida al convertirse en bolsos, loncheras, delantales, chalecos y otros productos reutilizables.

El proceso inicia con la recolección de los textiles en las empresas que deciden donarlos. Posteriormente, el material es trasladado al centro operativo en Osa, donde pasa por una rigurosa clasificación según su peso, color y tipo de fibra antes de ser transformado en nuevas piezas.



Este proyecto, que nació hace poco más de dos años, ya brinda empleo a seis mujeres de Bahía Ballena. Además de reducir residuos textiles, busca combatir la falta de oportunidades laborales para mujeres de la región Brunca, una de las zonas con mayores desafíos socioeconómicos del país.

Sus impulsoras hacen un llamado a más empresas para que donen sus materiales en desuso y así ampliar el impacto ambiental y social de la iniciativa.