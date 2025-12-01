México se rinde ante la Banda Municipal de Acosta tras un desfile histórico en el Bolo Fest

La Banda Municipal de Acosta vivió uno de esos momentos que marcan una trayectoria: su participación en el Bolo Fest, el festival navideño más esperado de Ciudad de México. Allí, el talento costarricense iluminó Paseo Reforma durante un recorrido que reunió a miles de personas y convirtió la avenida en un escenario vibrante de música y celebración.

No se trata de un desfile cualquiera. Las autoridades mexicanas cierran por completo la emblemática vía para permitir dos horas de fiesta en movimiento: bandas de marcha, globos gigantes y un ambiente que anuncia la llegada de la Navidad. El recorrido, que inició en el Ángel de la Independencia y avanzó 3.4 kilómetros hasta el Monumento a la Revolución, encontró en los 220 integrantes de la Banda de Acosta una mezcla de trajes típicos, ritmos costarricenses, melodías navideñas y piezas mexicanas interpretadas como homenaje al país anfitrión.

La respuesta del público fue inmediata. Miles cantaron, bailaron y celebraron su paso, convirtiendo esta presentación en la más importante de los últimos años para la agrupación. Sebastián Morales lo explicó así al recordar la magnitud del evento: “Ha sido uno de los desfiles más organizados en mis 10 años en la agrupación”, comentó, y añadió que en todo el trayecto “había mucha gente apoyando” y que incluso pudieron conversar con directores de otras bandas, un intercambio que enriqueció aún más la experiencia. Para él, desfilar en el Bolo Fest fue “disfrutar muchísimo llevar nuestro arte y nuestra cultura” a un escenario internacional.





El director, José Manuel Mora, coincide en que esta presentación marcó un antes y un después. Describió el desfile como “el mejor de nuestra historia”, no solo por el escenario, sino por el cariño del público. La “química” con los asistentes, según dijo, fue “impresionante”, especialmente porque “trajimos lo mejor de Costa Rica y de la Navidad”, pero también música mexicana “como homenaje a esta tierra tan linda”.

Entre la multitud, los ticos que residen en México experimentaron una mezcla de emoción y nostalgia al escuchar la Patriótica en medio de Paseo Reforma. Valery Aguilar, costarricense radicada en ese país, reconoció que “una extraña como este tipo de cosas que la anclan al país”, y aseguró que ver el arte costarricense proyectarse hacia otros lugares “se siente lindo, emocional” y genera “un orgullo a nivel artístico”.

La banda, con casi 18 años de trayectoria, es más que una agrupación musical: es un proyecto social que ha fortalecido la identidad del cantón. “En Acosta, debajo de una piedra hay un músico”, dijo entre risas y orgullo la vecina Kattia Mora, convencida de que el talento que brota de las montañas del Valle Central se confirma en cada joven de la agrupación. Esa disciplina cotidiana —despertarse temprano, ensayar, estudiar y sacrificar días libres— es parte del proceso que, según el director, “involucra todo un sinfín de situaciones a nivel de trabajo comunal” y familiar, donde la música es el hilo conductor.

Ese esfuerzo también ha impactado al cantón. “Acosta fue catalogado recientemente como uno de los cantones más seguros del país”, recordó el alcalde Nelson Umaña, quien atribuye parte de ese logro al trabajo social y educativo de la banda. El propio Santiago Mora, integrante, afirma que formar parte del grupo le ha dejado “un sentido de compromiso y responsabilidad”, valores que perduran más allá del escenario.

En este cantón de 21.000 habitantes, escondido entre montañas, cada invitación internacional se vive como un triunfo colectivo. Umaña considera que la presentación en México “enaltece nuestro cantón y atraerá turistas”, y subraya que detrás de cada joven hay familias que se esfuerzan enormemente para que puedan avanzar en el proyecto.

El fin de semana no terminó en Paseo Reforma. La agrupación también desfiló en Texcoco, un “pueblo mágico” a una hora de la capital, donde fue invitada a inaugurar oficialmente la Navidad tras su exitosa presentación en el Bolo Fest. Y aún quedan más actividades: este 1.° de diciembre, en conmemoración de la abolición del ejército en Costa Rica, la banda se presentará junto a la Embajada tica en Ciudad de México.

La Banda Municipal de Acosta sigue sumando logros y llevando música, disciplina y orgullo a cada escenario que pisa. Una historia que continúa creciendo con cada compás.