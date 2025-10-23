Nacional
Metrocom expande su presencia en Desamparados
Reconocida como la red fija más rápida de Costa Rica, consolida su liderazgo con la inauguración de su quinta sucursal.
Metrocom inaugura su quinta sucursal en Desamparados (ver video adjunto).
Además de esta inauguración, la empresa celebra la obtención del galardón como la red fija más rápida de Costa Rica.
Metrocom confirma, con esta nueva sede, su compromiso a seguir innovando y brindando a los costarricenses la conectividad a la altura de sus necesidades.