“Meriendas Masters” recetas prácticas y nutritivas para el regreso a clases

Con el regreso a clases, muchas familias vuelven a enfrentarse a la misma pregunta cada mañana: ¿qué enviar de merienda que sea saludable, práctica y que realmente se la coman los niños? Con esa necesidad en mente nació

Meriendas Masters, una iniciativa que busca facilitar la preparación de opciones nutritivas, atractivas y sencillas para el día a día.

La propuesta apuesta por recetas que combinan sabor, color y equilibrio nutricional, pensadas para aportar energía y favorecer la concentración durante la jornada escolar, sin complicar la rutina en casa.

En esta ocasión, los protagonistas fueron los rollitos arcoíris, una alternativa fácil de preparar con tortilla de trigo, jamón prensado La Granja, queso mozzarella, pepino y zanahoria rallada. El nutricionista de Dos Pinos, Francisco Herrera, guió la elaboración y destacó la importancia de ofrecer meriendas completas y visualmente llamativas.