“Meriendas Masters” recetas prácticas y nutritivas para el regreso a clases
Pensadas para el día a día, estas opciones buscan aliviar la rutina familiar con preparaciones sencillas, nutritivas y visualmente atractivas para los niños.
Con el regreso a clases, muchas familias vuelven a enfrentarse a la misma pregunta cada mañana: ¿qué enviar de merienda que sea saludable, práctica y que realmente se la coman los niños? Con esa necesidad en mente nació
Meriendas Masters, una iniciativa que busca facilitar la preparación de opciones nutritivas, atractivas y sencillas para el día a día.
La propuesta apuesta por recetas que combinan sabor, color y equilibrio nutricional, pensadas para aportar energía y favorecer la concentración durante la jornada escolar, sin complicar la rutina en casa.
En esta ocasión, los protagonistas fueron los rollitos arcoíris, una alternativa fácil de preparar con tortilla de trigo, jamón prensado La Granja, queso mozzarella, pepino y zanahoria rallada. El nutricionista de Dos Pinos, Francisco Herrera, guió la elaboración y destacó la importancia de ofrecer meriendas completas y visualmente llamativas.
“Las meriendas deben ayudarles a los niños a pensar, concentrarse y rendir mejor en sus tareas. Además, es clave que sean divertidas y visualmente atractivas para que realmente se las quieran comer”, explicó Herrera durante la demostración.
El paso a paso mostró lo fácil que resulta preparar esta opción en casa: cortar la tortilla en forma rectangular, colocar el jamón y el queso, agregar los vegetales en tiritas y enrollar cuidadosamente. Luego, se puede sellar ligeramente en una plancha y cortar en cuatro partes, logrando una porción ideal para los pequeños (repase la receta completa en el video adjunto).
Desde el enfoque nutricional, la receta integra proteína de origen animal, lácteos, fibra y vegetales, lo que la convierte en una merienda balanceada. A esto se suma el acompañamiento con Leche Lula, disponible en sabores como vainilla, fresa y chocolate, o con yogur, que aporta probióticos beneficiosos para la salud gastrointestinal y una mejor absorción de nutrientes.
Como parte del formato de Meriendas Masters, los rollitos fueron evaluados por un jurado muy especial: niños y niñas que probaron la merienda y calificaron su sabor y presentación.
Con Meriendas Masters, Dos Pinos reafirma su compromiso con la nutrición infantil, ofreciendo alternativas que combinan sabor, diversión y bienestar para acompañar a los niños en su etapa escolar.