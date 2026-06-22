Menstruación: la importancia de normalizarla y cuidar la salud emocional durante el ciclo

La menstruación forma parte de la vida de millones de mujeres en todo el mundo. Sin embargo, pese a ser un proceso biológico completamente natural, persisten tabúes, estigmas y sentimientos de vergüenza que dificultan hablar abiertamente sobre el tema y comprender cómo influye en la salud emocional y física.

La primera menstruación, conocida como menarca, suele presentarse entre los 10 y los 16 años de edad. En esa etapa, muchas niñas experimentan emociones como ansiedad, incertidumbre, temor e incluso vergüenza, sentimientos que con frecuencia se relacionan con la falta de información o con creencias que históricamente han rodeado al periodo menstrual.

La psicóloga María Paz Chacón destaca que cada mujer vive el ciclo menstrual de manera distinta. Algunas experimentan cambios leves, mientras que otras enfrentan síntomas físicos y emocionales más intensos, como sensibilidad, tristeza, irritabilidad, ansiedad, inflamación, dolores corporales o antojos.

“Lo primero es aceptar que puede haber cambios en nuestras emociones y reconocerlos sin sentir culpa. Conocer nuestro cuerpo y nuestro ciclo nos ayuda a manejar mejor esos días y a comunicarnos de manera más efectiva con las personas que nos rodean”, explicó María Paz.

La especialista también recomendó apoyarse en herramientas como aplicaciones móviles para llevar un registro del ciclo menstrual, identificar patrones y reconocer con mayor facilidad los síntomas físicos y emocionales que suelen aparecer cada mes. Contar con los productos adecuados, añadió, puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida durante esos días.

En este contexto, la marca SABA resaltó la importancia de ofrecer soluciones que permitan a las mujeres continuar con sus actividades diarias con confianza, comodidad y seguridad.



Entre sus propuestas figura SABA Invisible, una toalla sanitaria diseñada para brindar cero derrames y máxima comodidad, de modo que las usuarias puedan mantenerse enfocadas en sus responsabilidades y actividades sin preocupaciones.

Por su parte, SABA Ultra Invisible combina una estructura ultradelgada con alta capacidad de absorción, ofreciendo protección eficaz sin sacrificar comodidad, con un diseño orientado a adaptarse al ritmo de vida de mujeres que estudian, trabajan, hacen ejercicio y participan en múltiples actividades durante su periodo.

Asimismo, SABA Ultra Invisible combina una estructura ultradelgada con una alta capacidad de absorción, ofreciendo protección eficaz sin sacrificar comodidad. Su diseño busca adaptarse al ritmo de vida actual de las mujeres, quienes continúan estudiando, trabajando, haciendo ejercicio y participando en múltiples actividades durante su periodo menstrual.



Una mejor relación con la menstruación comienza con el conocimiento, la aceptación y el acceso a herramientas que permitan atravesar esta etapa con bienestar. La combinación de información, acompañamiento profesional y productos adecuados puede contribuir a que cada mujer experimente su ciclo menstrual con mayor seguridad y confianza.



