Menopausia sin tabúes: una etapa natural que merece prevención y acompañamiento

La menopausia se considera cuando han pasado 12 meses sin menstruación. Sin embargo, la doctora Adriana Sánchez explica que antes de llegar a ese punto existe un periodo de semanas, meses o incluso años lleno de cambios conocido como climaterio o perimenopausia.

“Es importante enfocarse en el periodo de cambio y saber que es un proceso natural y completamente normal, es una etapa y todas vamos para allá, así que hay que afrontarlo de la mejor manera”, señala la especialista.



La edad promedio de inicio ronda los 50 años, aunque puede variar entre los 45 y 55.

Factores como la genética o el estrés influyen, y algunas mujeres pueden presentar síntomas incluso desde los 30. Estos se dividen en físicos, emocionales y cognitivos.

Entre los síntomas físicos más comunes están los calores, fogonazos en la cara, sudoración nocturna, dolores articulares, resequedad en la piel o vaginal y la dificultad para controlar el peso. En lo emocional y cognitivo suelen aparecer olvidos y cambios de humor.



El cuerpo también cambia en la parte sexual: el aumento de peso puede afectar la autoestima, la resequedad puede generar dolor y el deseo sexual podría disminuir. Por eso, la doctora Sánchez recalca la importancia de disminuir los niveles de estrés, dormir ocho horas y realizar tanto ejercicio de fuerza como de resistencia.



¿Cómo prevenir y prepararse para la menopausia?

La prevención inicia mucho antes de la última regla. La especialista recomienda ejercicio cardiovascular para reducir grasa acompañado de entrenamiento de fuerza, una buena alimentación y mantener niveles adecuados de vitamina D.



¿Cómo aliviar los síntomas?

Existen tratamientos hormonales, pero deben ser indicados solo a mujeres que cumplan ciertos requisitos de salud. También es útil recurrir a lubricantes como los de SABA, jabones con pH neutro y productos diseñados para esta etapa de cambio.

Cuidar cuerpo y mente, afirma Sánchez, mejora notablemente la calidad de vida.



La preparación para la menopausia no debe vivirse en silencio. Informarse, empoderarse y recordar que cada mujer atraviesa esta etapa a su manera es fundamental. Cuidarse es un acto de amor propio: no estás sola, hay soluciones y acompañamiento.