Melina: la joven mamá que encontró en la Banda de Acosta la fuerza para salir adelante
La Banda Municipal de Acosta se convirtió en su refugio, su impulso y el espacio donde nació una historia de amor que hoy inspira a más jóvenes del cantón.
En el corazón de Acosta conocimos a Melina, una joven para quien la maternidad llegó temprano, casi como un golpe y una revelación. Lejos de detenerla, ese momento marcó una motivación poderosa.
“Yo me convierto en mamá el 8 de diciembre del 2018, justamente el día de mi cumpleaños número 17. A pesar de las dificultades, de cómo iba a ser yo tan joven para sacar a mi hijo adelante, la banda sirvió como un soporte”, recordó Melina Pérez, integrante de la agrupación.
La Banda Municipal de Acosta se convirtió en su espacio de impulso y contención. Allí encontró las palabras, la compañía y la disciplina que le permitieron sostenerse en los momentos más duros. En medio del ritmo, Melina no solo perseveró: creció.
“Yo me gradué en el año 2021 como licenciada en Derecho. Durante ese tiempo fue un apoyo de la banda enorme, en los que sentí que no podía más. Llenaron y calaron muy dentro de mi corazón”, agregó.
La música no solo la acompañó en su formación. También le regaló un giro inesperado. En la banda conoció a Dionisio, su compañero de vida y padre de su segunda hija.
“Aquí tenemos algo que tiene un gran significado, como es la cajita de instrumentos de percusión menor, de la cual fue el contacto que tuve con Melina. Me pidió la colaboración y ese fue como ese clic amoroso donde empezamos a cortejar y a conversar y a relacionarnos más allá”, contó con una sonrisa Dionisio Gómez, hoy su esposo.
“Y después de ahí nació una historia muy bonita que años después nos lleva a traer a nuestra princesa”, añadió Melina.
La experiencia, dice Dionisio, refuerza el valor formativo de la banda: “La Banda nos da muchas enseñanzas. Se puede ser papá y llevar una vida también ejemplar con nuestros hijos”.
Para Coopealianza, patrocinador histórico, apoyar a la Banda Municipal de Acosta va mucho más allá de la música. Es apostar por oportunidades, disciplina y esperanza para cientos de jóvenes.
“Yo creo que el mensaje más lindo que podemos decirles es que cuando algo se sueña y se logra trabajar, se puede alcanzar. Sin duda, nos sentimos orgullosos como costarricenses de que ellos nos representen”, afirmó Francisco Montoya, gerente general de la cooperativa.
Hoy Melina mira hacia el futuro con serenidad y gratitud. “Creo que nos vemos en un futuro no muy lejano desfilando todos juntos como miembros activos de la agrupación”, dijo.
En Acosta, la música sigue siendo más que una melodía: es un lugar donde las vidas encuentran rumbo. Eso, dicen ellos, porque Acosta es de todos.