Melina: la joven mamá que encontró en la Banda de Acosta la fuerza para salir adelante

En el corazón de Acosta conocimos a Melina, una joven para quien la maternidad llegó temprano, casi como un golpe y una revelación. Lejos de detenerla, ese momento marcó una motivación poderosa.

“Yo me convierto en mamá el 8 de diciembre del 2018, justamente el día de mi cumpleaños número 17. A pesar de las dificultades, de cómo iba a ser yo tan joven para sacar a mi hijo adelante, la banda sirvió como un soporte”, recordó Melina Pérez, integrante de la agrupación.

La Banda Municipal de Acosta se convirtió en su espacio de impulso y contención. Allí encontró las palabras, la compañía y la disciplina que le permitieron sostenerse en los momentos más duros. En medio del ritmo, Melina no solo perseveró: creció.

“Yo me gradué en el año 2021 como licenciada en Derecho. Durante ese tiempo fue un apoyo de la banda enorme, en los que sentí que no podía más. Llenaron y calaron muy dentro de mi corazón”, agregó.

La música no solo la acompañó en su formación. También le regaló un giro inesperado. En la banda conoció a Dionisio, su compañero de vida y padre de su segunda hija.